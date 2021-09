FDA zegt ’nee’ tegen booster-prik in Amerika

De bedrijven Pfizer en BioNTech hadden gevraagd de extra prik goed te keuren voor mensen 16-plussers die hun laatste vaccindosis minstens een halfjaar geleden hebben gehad. De experts moesten de FDA adviseren over de vraag of zo’n ’boostershot’ voldoende meerwaarde heeft. Veel van hen toonden zich bezorgd over het risico op hartproblemen van een derde dosis bij jongere mannen. Bij ouderen zijn zij wel geneigd het nut ervan in te zien. De FDA gaat zich nu buigen over het advies van de deskundigen.

Het comité kwam tijdens de pandemie ook herhaaldelijk bijeen om coronavaccins goed te keuren voor gebruik in de VS. Toen waren de experts redelijk eensgezind, maar over toediening van boostervaccins ontstond veel discussie binnen de wetenschappelijke gemeenschap.

Voorstanders vrezen dat de effectiviteit van vaccins na verloop van tijd afneemt en dat Amerikanen met een boostershot beter zijn beschermd. Sommige critici vinden dat eerst haast moet worden gemaakt met het inenten van miljarden ongevaccineerde mensen in de wereld.

De experts in het comité kregen onder meer informatie van deskundigen uit Israël. Die verklaarden dat een derde vaccindosis op de korte termijn leidt tot een betere bescherming tegen besmettingen en ziekenhuisopnames onder 60-plussers. Het is echter onduidelijk hoelang mensen na een boostershot kunnen profiteren van die extra bescherming.