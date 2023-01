Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlands Kampioenschap Zang- en Siervogels Besmet met het vogelvirus: ’Mijn vrouw moet me na drie uur uit het hok halen’

Door Marie-Thérèse Roosendaal

Grote winnaar van het NK Zang- en Siervogels Jan Pastoor won met de hoogste score ooit voor de zebravink topaas bleekrug grijs. Ⓒ Frans Paalman

Zwolle - Een kakofonie van getjilp, gekwetter en toonladder-trillers overvalt de bezoeker in de Zwolse IJsselhallen. Voeg daarbij een kleurexplosie van turkoois, kobaltblauw, appelgroen, banaangeel en majesteitelijk oranje en een mens waant zich in een exotische jungle. De mededingers van het Nederlandse Kampioenschap voor Zang- en Siervogels zitten in kooitjes te wachten op hun retourreis naar de thuisvolière.