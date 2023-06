Dodelijke steekpartij in Haagse Albert Heijn: verdachte aangehouden

Het fatale steekincident in de winkel vond iets voor 7.00 uur plaats. De ingang van de winkel is afgesloten met zwarte schermen, is te zien op beelden van Regio15. Agenten zijn massaal ter plaatse en hebben pal voor de supermarkt getuigen opgevangen. Ook meerdere ambulances zijn aanwezig.

De verdachte van de steekpartij zou al snel na het geweld zijn opgepakt in de buurt op de Schedeldoekshaven. Over de aanleiding is nog niets duidelijk. De politie kon nog geen verdere vragen beantwoorden. Getuigen worden verzocht zich te melden.

Weet u meer? Dan horen wij graag van u. U kunt de redactie ook bereiken via onze verslaggever Lieke Jongbloed (l.jongbloed@telegraaf.nl) of via onze tiplijn.