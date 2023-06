Slachtoffer steekpartij Albert Heijn is medewerkster supermarkt: man (56) aangehouden

Het fatale steekincident in de winkel vond iets voor 7.00 uur plaats. Collega’s van de vrouw zouden getuige zijn geweest van de steekpartij.

De ingang van de winkel is afgesloten met zwarte schermen, is te zien op beelden. Agenten zijn massaal ter plaatse en hebben pal voor de supermarkt geëmotioneerde getuigen opgevangen. Ook meerdere ambulances zijn aanwezig. Het is niet duidelijk of andere medewerkers van de supermarkt ook in gevaar zijn geweest.

Hulpverleners bij de Albert Heijn op de Turfmarkt. Ⓒ ANP / Laurens van Putten

De verdachte van de steekpartij werd al snel na het geweld opgepakt in de buurt op de Schedeldoekshaven. Over de aanleiding is nog niets duidelijk. Getuigen worden verzocht zich te melden. De politie onderzoekt nog of de aanval specifiek op de vrouw was gericht.

Een woordvoerder van AH laat weten dat het tragische nieuws is ingeslagen als een bom. „We zijn geschokt en verslagen door het nieuws dat een van onze collega’s vanmorgen is overleden bij een steekincident. Onze gedachten gaan uit naar familie, vrienden en collega’s. De verdachte is aangehouden en de politie onderzoekt het incident. Wij richten ons nu op de zorg voor onze collega’s in de winkel.”

’Verward’

Volgens iemand die iets verderop aan het werk was, zou de man die werd aangehouden verward ogen. Een van de politieagenten moest na de aanhouding in de ambulance worden nagekeken, aldus een getuige.

Ⓒ regio15

Voornamelijk ambtenaren op weg naar hun werk bij de vele vlakbij gelegen ministeries schudden hun hoofd nadat ze horen waarom ze niet door de afzettingen mogen. De hele omgeving van de grootgrutter midden in het Haagse centrum is afgezet. Het AH-bonusbord staat er wat verloren bij.

De burgemeester ging ook ter plaatse na de steekpartij. Ⓒ regio15

Mensen die in de winkel, die net open was, aanwezig waren zijn elders opgevangen. Wat zich precies binnen in de winkel heeft afgespeeld, blijft vooralsnog een raadsel. Politieagenten in witte pakken lopen achter de zwarte schermen de winkel binnen, is te zien vanaf een plek aan de overkant van de Albert Heijn. Een andere agent loopt met een blauw steekkarretje naar buiten.

De ramen aan de zijkant van de winkel zijn ook afgeschermd. Het enorme sporenonderzoek zal naar verwachting nog wel enkele uren duren. Alhoewel de meeste mensen op straat, die nu een flink stuk moeten omlopen, begrip hebben voor de situatie, vinden sommigen de afzetting nogal ’overdreven’.

Burgemeester

Burgemeester Jan van Zanen die normaal in het stadhuis aan het werk is, kwam ook poolshoogte nemen bij de winkel. Hierna is hij naar de getuigen van het dramatische steekincident gegaan die iets verderop in de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden zijn opgevangen.

De politie brengt nog niet naar buiten wie het slachtoffer is, omdat familieleden van de overleden persoon nog op de hoogte gebracht moeten worden.

