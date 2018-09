'Geen geld voor lessen vluchtelingenkinderen'

Kinderen op scholen die geen extra bekostiging krijgen 'verdwijnen' veelal in grote reguliere groepen. De extra aandacht die ze nodig hebben, krijgen ze dan niet. ,,Dit is ernstig, want deze kinderen lopen op deze manier een onnodige achterstand op wat kan leiden tot een minder succesvolle schoolloopbaan, met consequenties voor hun latere leven'', aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.

,,In Nederland zeggen wij altijd dat we leerlingen kansrijk willen toe leiden naar het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt, dat maken we in deze gevallen dus niet waar. De motivatie waarom er bij minder dan vier leerlingen niet bekostigd wordt, is volstrekt onduidelijk en doet geen recht aan scholen om kwalitatief onderwijs in te richten.” Waar dit wel gebeurd is, gaat dit in veel gevallen ten koste van de andere kinderen of lukt het met inzet van vrijwilligers, blijkt uit een peiling van de AVS onder 218 schoolleiders die vluchtelingen op hun school opvangen.

De kosten van het inpassen van vluchtelingenkinderen kunnen oplopen tot 9000 euro per leerling per jaar. Kinderen die pas in Nederland aankomen hebben behoefte aan een veilige omgeving, voor de school gaat het dan om het inrichten van een goed pedagogisch klimaat. Dit is voorwaarde om tot leren te kunnen komen.