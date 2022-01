Motorcoureur (34) met ruim 125 km/u over de dijk: rijbewijs kwijt en forse boete

„Naar aanleiding van eerdere ongevallen en klachten dat de Zanddijk en Duinweg (Callantsoog) als racebaan worden gebruikt, zijn wij hier gisteravond zelf meerdere keren over heen gereden om te kijken of dit beeld door ons beaamt kon worden”, aldus het politiebericht dat zaterdag op de Facebookpagina verscheen.

„Een 34-jarige motorcoureur uit Callantsoog vond 125 kilometer per uur op deze weg kennelijk niet hard genoeg want met deze snelheid op onze snelheidsmeter reed hij zelfs nog op ons uit: 60 km/u is de maximum snelheid ter plaatse. Ook binnen de bebouwde kom van Callantsoog lag de snelheid ruim boven het toegestane.”

Zijn motorfiets mag hij voorlopig inruilen voor een andere tweewieler, maar dan wel eentje die hij dan zelf aandrijft: zijn rijbewijs is namelijk ingevorderd, een bekeuring is eveneens uitgeschreven. Die bon zal gezien de hoge snelheid in de honderden euro’s lopen.

Ergernis en reacties

Onder het bewuste politiebericht regent het inmiddels opmerkingen en reacties van mensen die vinden dat er veel meer controle op deze en andere 60 km-wegen zou moeten komen.

Zoals bijvoorbeeld Edwin Jansen die het volgende erover zegt en veel bijval krijgt: „Dat er veel te hard wordt gereden op 60km/u wegen, geldt voor vele andere van dit soort wegen. Ik snap dan ook niet dat op juist deze wegen bijna niet worden gecontroleerd. Dat zijn juist de wegen waar het enorm gevaarlijk is voor voetgangers/fietser. Men rijdt met belachelijke snelheden langs je, 100-plus is geen uitzondering.”

Hij vervolgt met: „Juist doordat deze wegen door veel landbouwverkeer wordt gebruikt, zijn snelheidsbeperkende maatregelen moeilijk, het enige wat vaak kan is controles uitvoeren. Daarom vind ik het onverkoopbaar dat daar juist geen controlebeleid op is landelijk. Dit moet écht worden herzien!!”

De reactie van sommigen dat flitspalen hier mogelijk helpend zouden zijn, wordt door anderen weer tegengesproken met: „En dan gaan ze tussen de flitspalen door racen, kijk de Langevliet maar.”