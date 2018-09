Paus bekritiseert Mexicaanse gevangenisleven

De kerkvorst bezocht de Noord-Mexicaanse provincie Chihuahaua bij de grens met de Verenigde Staten op de laatste dag van zijn bezoek aan Mexico. De paus staat in zijn mening niet alleen. Mensenrechtenorganisaties bekritiseren de toestand in de Mexicaanse gevangenissen al jaren en noemen de omstandigheden ,,catastrofaal". Nog vorige week kwamen in een andere gevangenis in het Noord-Amerikaanse land tijdens rellen 49 gevangenen om het leven.

,,Een wegwerpcultuur van de tegenwoordige tijd", betitelde Franciscus ten overstaan van tientallen gevangenen de omgang met gedetineerden in Mexico. Het laat zien hoe de maatschappij haar dochters en zonen stap voor stap in de steek laat. ,,Wie deze hel heeft meegemaakt, kan een profeet in de maatschappij worden", aldus de paus.

Het bezoek aan Mexico van de 79-jarige Franciscus heeft zes dagen geduurd.