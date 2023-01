Geit valt huis aan, agenten twee uur bezig om het dier mee te krijgen

Kopieer naar clipboard

Een geit ter illustratie Ⓒ Sergiu Vălenaș/Unsplash

Taylorsville - Een onbekende geit in Taylorsville in de Amerikaanse staat Utah hield de politie zondag twee uur lang bezig. Het dier was gewond en viel de voordeur van een huis aan, waar het zich naar binnen probeerde te dringen.