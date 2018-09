Trajectcontrole A20 bij Rotterdam weer aan

De trajectcontrole is 3,5 kilometer lang en bestaat uit drie secties waarin de snelheid wordt gemeten. Wie in meerdere secties te hard rijdt, krijgt alleen de boete voor de hoogste overschrijding.

Het systeem in de tegenovergestelde rijrichting gaat in de loop van dit jaar aan. De invoering van die trajectcontrole is ingewikkelder, omdat daar een dynamische maximumsnelheid geldt. Dat houdt in dat de toegestane snelheid wordt aangepast aan de omstandigheden, zoals de verkeersdrukte.

Borden langs de kant geven het beginpunt van de trajectcontrole aan.