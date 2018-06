Zus van Máxima in opspraak

In een aantal Argentijnse media wordt haar aanstelling voor omgerekend 2760 euro bruto per maand niet alleen als vriendjespolitiek gehoond, maar ook in strijd met Macri's beleid. De centrumrechtse president zou juist af willen van de talrijke ambtenaren die door zijn linkse voorgangers zijn aangesteld zonder dat er dingen voor hen te doen zijn.

Het is ook niet helemaal duidelijk wat Inès Zorregueita, in eerste instantie acht maanden lang, doet als ,,Directeur van het Kantoor Receptie van de Algemene Directie van de Administratie van de Uitvoerend Secretaris van de Nationale Raad ter Coördinatie van de Sociale Politiek van de President''. Het is heel bijzondere aanstelling omdat ze volgens de officiële stukken ,,niet aan de minimale functie-eisen voldoet''.

De Rijksvoorlichtingsdienst zegt in een reactie dat koningin Maxima ’geen enkele rol’ heeft gespeeld bij de benoeming van haar zus.

Koningin Máxima heeft geen enkele rol gespeeld bij benoeming van Inés Zorreguieta in de Argentijnse raad voor coördinatie sociaal beleid (2)— Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) February 17, 2016

Inés Zorreguieta werkte al voor deze benoeming op regionaal niveau voor de huidige minister van sociale zaken (3)— Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) February 17, 2016