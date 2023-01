Nucleaire waakhond ingeschakeld in zoektocht naar radioactieve capsule Australië

Het gaat om een buisje van 6 bij 8 millimeter, ongeveer even groot als een erwt, dat vanwege de radioactieve inhoud gezondheidsrisico’s meebrengt. Wie er kort aan wordt blootgesteld, riskeert huidbeschadiging, brandwonden of stralingsziekte. Langere blootstelling kan resulteren in kanker. Het voorwerp is zo klein dat het in de band van een voorbijrijdende auto terecht kan zijn gekomen.

De Brits-Australische mijnbouwer Rio Tinto heeft maandag excuses aangeboden en zegt het kwijtraken van de capsule „zeer serieus” te nemen. De capsule is onderdeel van een veelgebruikt meetinstrument in de mijnbouw en werd gebruikt in de afgelegen regio Kimberley.

Straling

Mogelijk verdween het piepkleine voorwerp door een losgetrilde schroef uit de verpakking, waarna het van de truck viel. Dat zou al maar dan twee weken geleden gebeurd kunnen zijn. De lading werd op 12 januari in Newman opgehaald, maar pas vorige week bleek de capsule kwijt te zijn. Door straling te meten hopen de autoriteiten het buisje weer op te sporen. De straling die de capsule afgeeft staat gelijk aan tien röntgenfoto’s per uur, aldus AP.

Leden van de brandweer kijken op hun geigerteller. Ⓒ ANP / Associated Press

Simon Trott, de baas van het mijnbouwbedrijf, zegt de situatie ’erg verontrustend is en het spijt ons dat het zoveel teweeg heeft gebracht in de samenleving’. „Naast dat we onze volledige steun geven aan de autoriteiten, hebben we ook ons eigen onderzoek ingesteld om te onderzoeken hoe dit kon gebeuren.”

De politie laat weten dat het incident gezien wordt als een ongeluk en dat er niemand vervolgd wordt.