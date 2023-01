Radioactieve capsule houdt Australië in de greep: massale zoektocht naar ding van 8 millimeter

De truck kwam op 16 januari aan bij het depot in Perth. Negen dagen later, op 25 januari, werden de hulpdiensten gealarmeerd over de vermissing. Er is groot alarm geslagen, aangezien het om een nucleaire capsule gaat die bij aanraking brandwonden kan veroorzaken. Bij lange blootstelling kan er kanker optreden. De straling die de capsule afgeeft staat gelijk aan tien röntgenfoto’s per uur, aldus AP. De capsule wordt gebruikt voor stralingsmeters in de mijnbouw.

De capsule is 8 bij 6 milimeter groot en dat bemoeilijkt de zoektocht enorm. Automobilisten zijn gewaarschuwd dat het ding mogelijk in het profiel van hun banden is blijven hangen.

Leden van de brandweer kijken op hun geigerteller. Ⓒ ANP / Associated Press

Simon Trott, de baas van het mijnbouwbedrijf, laat weten dat ze het voorval zeer serieus nemen en biedt zijn excuses aan. „We erkennen dat dit erg verontrustend is en het spijt ons dat het zoveel teweeg heeft gebracht in de samenleving. Naast dat we onze volledige steun geven aan de autoriteiten, hebben we ook ons eigen onderzoek ingesteld om te onderzoeken hoe dit kon gebeuren.”

Momenteel wordt de weg van de mijn naar Perth afgezocht. Specialisten moeten mogelijk de hele route onderzoeken op verhoogde straling. De politie laat weten dat het incident gezien wordt als een ongeluk en dat er niemand vervolgd wordt.