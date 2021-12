Vrouw zit vijf uur op vliegtuigtoilet omdat ze tijdens vlucht positief test op corona

In een filmpje op TikTok zie je Marisa Fotieo, een lerares uit Michigan, een feestje bouwen op het toilet van het vliegtuig waarmee ze van Chicago naar IJsland vloog. Halverwege die vlucht kreeg ze keelpijn en ging ze naar het toilet om daar een zelftest af te nemen. Toen die positief bleek, besloot ze de rest van de vlucht - vijf uur lang - niet meer in het deel van het vliegtuig te komen waar de andere passagiers zich bevonden.

„Er zaten 150 mensen in het vliegtuig en mijn grootste angst was het virus aan hen doorgeven”, zei de volledig gevaccineerde Fotieo bij NBC News. Een van de stewards op de vlucht zorgde al die tijd voor haar en bracht haar drinken en eten. „Veel dank aan hem”, schrijft ze bij de video op TikTok.

Op haar bestemming in IJsland raakte de vrouw uiteindelijk niet. Ze moest meteen na de vlucht in quarantaine en zit die uit in een hotel in de IJslandse hoofdstad Reykjavik. Waar het ook best leuk is, zo blijkt uit andere video’s op TikTok.