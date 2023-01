Boetes voor man (18) die zonder rijbewijs kleuter Bam (4) doodreed

De kantonrechter in Groningen veroordeelde moeder en zoon dinsdag tot een boete van 750 euro en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor twee maanden wegens veroorzaken van gevaar op de weg. En daarnaast een boete van 500 euro (Sem) en 340 euro (Carita) voor het rijden zonder rijbewijs.

„Ik wou dat ik die dag kon overdoen”, zei Carita R. dinsdag in de rechtbank van Groningen. Daar zat ze urenlang met gebogen hoofd naast haar inmiddels 20-jarige zoon Sem B., die achter het stuur van de Volkswagen zat toen de kleine Bam opeens tussen geparkeerde auto’s aan de Neptunus de rijbaan op rende. De klap was onvermijdelijk. Bam werd nog een eindje meegesleurd totdat de auto meters verderop tegen een zeecontainer tot stilstand kwam. Renanimatiepogingen mochten niet meer baten. Bam overleed voordat zijn jonge leventje goed en wel was begonnen.

’Dacht dat ik het wel kon’

„Ik dacht dat ik het wel kon”, zei Sem B. dinsdag. Hij mocht bijna afrijden, zei hij tegen de rechtbank. Ook al had hij vanwege corona al drie maanden niet gereden. En ook al had hij nog maar negen rijlessen gehad. „Heel weinig”, vond de kantonrechter. „Het gemiddelde in Nederland ligt op 25 lessen.”

Sem B. en Carita R. voor de rechter in Groningen. Ⓒ Petra Urban

Moeder Carita had in ieder geval het volste vertrouwen in haar zoons vaardigheden. Ze liet hem eerder op de dag ook al rijden. „Dat ging goed. Beheerst en rustig.”

Bal op straat

In de woonwijk zag Carita R. veertig meter voor de auto een bal op straat liggen. „Rustig aan, Sem. Kinderen”, zei ze tegen haar zoon. Hij reed hooguit twintig kilometer per uur, zei Sem B. tegen de rechtbank. Een jongetje pakte de bal en verdween weer tussen de auto’s. Noch Sem B., noch zijn moeder zag de kleine Bam opduiken tot het te laat was. „Hij was er ineens”, zei Carita R. „Het was ook gebeurd als ik had gereden.” Maar volgens de kantonrechter hadden moeder en zoon de kleine Bam wel degelijk gezien, en hebben ze onvoldoende geanticipeerd op de aanwezigheid van kleine kinderen.

Onvermijdelijk

Uit onderzoek van de verkeersongevallendienst blijkt dat een aanrijding vrijwel onvermijdelijk was omdat de kleuter plotseling de rijbaan oprende. Formeel heet het „dat de voetganger een beoordelingsfout maakte”.

Sem B. heeft niet te hard gereden, had niet gedronken of drugs gebruikt. „Hij was onbevoegd om te rijden, maar niet onbekwaam”, vond zijn advocaat Niek Heidanus. Ook het Openbaar Ministerie beschouwt wat er is gebeurd als een ongeluk dat niet een direct gevolg is van het rijden zonder rijbewijs.

’Knuffelkont’

Voor de ouders van „knuffelkont” Bam voelt het nog steeds alsof het gisteren is gebeurd. Moeder Suzanne: „We waren gelukkig, ons leven was perfect. Tot jullie het kapotmaakten.” Haar andere zoontje Jay heeft zich sinds de dood van zijn broertje in zichzelf teruggetrokken. „We zijn eigenlijk twee zoons kwijt. En Jay is zijn ouders kwijt omdat ik het niet meer kan opbrengen om leuke dingen met hem te doen.”

De kleuter werd in 2021 doodgereden.

Het baby’tje dat ze verwacht zal zijn broertje nooit kennen, zei Suzanne. Hij zal het moeten doen met de foto die zijn ouders meenamen naar de rechtbank: een guitig in de lens blikkende kleuter met een muts op. Voor eeuwig vier jaar oud.