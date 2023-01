LIVE | Bam (4) doodgereden: moeder liet zoon (18) zonder rijbewijs vaker achter het stuur

De kleuter werd in 2021 doodgereden.

GRONINGEN - Tegen de inmiddels 21-jarige Sem B. - verdachte van het doodrijden van de 4-jarige kleuter Bam - eist het Openbaar Ministerie een geldboete van 1000 euro en 2 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid, en 500 euro boete voor het rijden zonder rijbewijs en een maand voorwaardelijke hechtenis. Sem B. uit Hoogezand wordt verdacht van het aanrijden van de 4-jarige Bam in februari 2021 in zijn woonplaats. Het slachtoffer was in een woonwijk op straat aan het spelen toen hij door de verdachte werd geraakt. Hulpdiensten kwamen te laat, het kind overleed kort na het ongeval.