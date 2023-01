LIVE | Verdachte van doodrijden kleuter Bam (4) voor de rechter

Kopieer naar clipboard

De kleuter werd in 2021 doodgereden.

GRONINGEN - In de rechtbank van Groningen dient dinsdag de inhoudelijke behandeling van een man uit Hoogezand die wordt verdacht van het aanrijden van een 4-jarige jongen op 24 februari 2021 in zijn woonplaats. Het slachtoffer was in een woonwijk op straat aan het spelen toen hij door de verdachte werd geraakt. Hulpdiensten kwamen te laat, het kind overleed kort na het ongeval. De verdachte was niet in het bezit van een rijbewijs.