Europese bescherming voor Brabantse asperges

Op de Europese lijst van producten met een zogenoemde beschermde oorsprongsbenaming staan meer dan 1320 producten. Uit Nederland genieten vooral kazen bescherming, zoals kanterkaas, Boeren-Leidse met sleutels, Noord-Hollandse Gouda en Noord-Hollandse Edammer. Ook het aardappelras Opperdoezer Ronde staat in het register.

Alleen asperges die zijn geproduceerd, verwerkt en bereid in Noord-Brabant mogen zich Wal-asperges noemen, mits daarvoor de erkende, duurzame methoden zijn gebruikt. Tot in de jaren vijftig was het gebied rond Bergen op Zoom het grootste gebied in Nederland waar asperges werden geteeld, weet de commissie.