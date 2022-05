’Poetin schuift weer hoge officier aan de kant’

Het 1e Tank Leger is niet zomaar een regiment. De geschiedenis van de eenheid gaat terug naar de Slag om Stalingrad in de Tweede Wereldoorlog. De garde werd in 1999 opgeheven, maar in 2014 weer als elite-eenheid opgetuigd. De verovering van Charkov was een van de belangrijkste doelen van de invasie in Oekraïne eind februari. Deze week werd bekend dat Russische troepen bij de stad zich teruggetrokken hebben, nadat ze er weken niet in slaagden door de Oekraïense linies heen te breken.

Woede

Luitenant-generaal Kisel is niet de enige Russische officier die de afgelopen weken met de woede van Poetin te maken kreeg. De commandant van de Russische Zwarte Zee-vloot, vice-admiraal Igor Osipov, zou ook geschorst zijn. Dit nadat de Moskva, het vlaggenschip van de Russische vloot, door Oekraïne tot zinken werd gebracht. „De afgelopen weken heeft Rusland hooggeplaatste commandanten ontslagen, waarvan gedacht wordt dat ze in de beginfase van de invasie van Oekraïne ondermaats gepresteerd hebben”, liet het ministerie in een persverklaring optekenen.

Volgens het Britse ministerie van Defensie zou ook de positie van Valeri Gerasimov, de hoogste officier van het Russische leger, onder druk staan. Volgens het ministerie is het onduidelijk of „generaal Gerasimov nog het vertrouwen van president Poetin geniet.”

Weinig goeds

Het Britse ministerie voorspelt weinig goeds voor het Russische officierenkorps. „Een cultuur van ’de zondebok zoeken’ en ’cover ups’ heerst binnen de Russische strijdkrachten en veiligheidsdiensten. Vele officieren die betrokken waren bij de invasie van Oekraïne zullen in toenemende mate afgeleid worden door pogingen om hun persoonlijke verantwoordelijkheid voor de Russische tegenslagen te ontlopen.”

Die cultuur zou volgen de Britten ook zijn weerslag hebben op de Russische oorlogsvoering. „Dat zal waarschijnlijk het gecentraliseerde Russische model voor de bevelvoering verder onder druk zetten, omdat officieren belangrijke besluiten doorschuiven naar hun superieuren.”