Mogelijk migranten Australië naar N-Zeeland

Key heeft Australië al eerder aangeboden 150 migranten ,,over te nemen'' maar Melbourne hield dat tot nu toe af. Australië houdt er een omstreden strenge asielpolitiek op na. Alle vluchtelingen die worden aangehouden als ze per boot het land proberen te bereiken, worden naar opvangkampen op twee eilandjes gestuurd en komen niet in aanmerking voor asiel.

Dit beleid veroorzaakt toenemende kritiek op Turnbull. Key liet eerder deze week weten dat het opvangaanbod nog steeds staat.