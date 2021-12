De Jonge: ’Nederlander op tijd geboosterd voor reisbewijs’

„Er is een grote mate van overeenstemming tussen de lidstaten”, zegt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) na overleg met zijn EU-collega’s in Brussel. Hij verwacht binnenkort een formeel besluit. „We zullen in Nederland iedereen op tijd geboosterd hebben om aan die negen maanden te kunnen voldoen.”

Reischaos

De lidstaten willen langer de tijd nemen dan is voorgesteld in een advies van Brussel. De Europese Commissie wil het liefst al op 10 januari de regels voor vrij reizen aanpassen. Nu klinkt achter de schermen door dat zelfs de invoerdatum van 1 februari nog kan worden uitgesteld in een definitief akkoord. Zo hebben landen meer tijd om hun inwoners de kans te geven een boosterprik te scoren.

Met een akkoord kan waarschijnlijk nieuwe reischaos worden voorkomen. Vanwege de nieuwe coronagolf hebben verschillende EU-landen in paniek weer eigen reisregels ingevoerd. Zo hebben Portugal en Ierland weer een testplicht voor iedereen. Ook dreigden landen om de houdbaarheidsdatum van vaccins te verkorten naar zes maanden. De Jonge is daar absoluut geen voorstander van: „Ik ben niet enthousiast over landen met een eigen boostertermijn of eigen inreisregels. We moeten samen optrekken om het vrij verkeer mogelijk te maken.”

De Jonge heeft verder zijn collega’s opgeroepen om gezamenlijk een PCR-testplicht in te voeren voor reizigers van buiten de EU. Voor Nederland onderzoekt hij een extra verplichting bij aankomst voor mensen uit landen waar een zorgelijke coronavariant is ontdekt.

Lappendeken

Een doorbraak in Brussel betekent nog niet het einde van de lappendeken aan regels in landen zelf. Voor Nederlandse wintersportliefhebbers blijft het opletten geblazen op locaties waar een QR-code nodig is om ergens binnen te komen. Over de spelregels van de coronapas als toegangsbewijs voor bijvoorbeeld restaurants en skiliften worden geen Europese afspraken gemaakt. De regels kunnen per land behoorlijk verschillen.

„Lidstaten gaan zelf over welke maatregelen ze nemen”, legt De Jonge uit. „Ik moet ook niet vanuit Nederland zeggen hoe laat de kroegen in Vlaanderen moeten sluiten.” Over een vaccinatieplicht hebben de EU-ministers van Volksgezondheid niet gesproken. Vorige week probeerde Ursula von der Leyen, de chef van het dagelijks bestuur van de EU, in een persconferentie een Europese discussie te ontketenen. De Jonge erkent dat het niet haar taak is om zich te bemoeien met deze gevoelige kwestie: „In dit debat zijn echt nationale lidstaten aan zet en niet de Europese Commissie.”