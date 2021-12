De Jonge: nieuwe reisregels vanaf 1 februari

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt dat er overeenstemming is onder lidstaten over deze afspraak. Binnenkort wordt formeel een knoop doorgehakt. Achter de schermen klinkt door dat de nieuwe regels mogelijk zelfs nog later worden ingevoerd. Landen hebben daardoor meer tijd om de boostercampagne op te voeren.

Brussel stelde eerder voor om de regels al op 10 januari aan te passen. Lidstaten waren de afgelopen weken behoorlijk verdeeld over de ’houdbaarheidsperiode’ van vaccins, maar lijken nu dus weer op een lijn te komen.

’Dat is niet verstandig’

Verschillende landen hebben inmiddels op eigen houtje weer beperkende reisregeltjes ingevoerd. Zo vraagt Portugal aan iedereen weer een test. „Dat is niet verstandig”, vindt De Jonge. „Laten we gezamenlijk optrekken.”

De CDA-bewindsman is verder ’voorstander’ van een verplichte PCR-test voor reizigers uit landen van buiten de EU waar een ’Variant of Concern’ is. Nu is zo’n test bij aankomst nog een dringend advies. Het OMT adviseert het kabinet om een verplichting te onderzoeken. De Jonge vindt dat zo’n plicht alleen werkt als alle lidstaten het invoeren. Hier is nog geen akkoord over bereikt.