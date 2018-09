Koppel (102) viert 80 jaar huwelijk

Hun geheugen is er niet op achteruitgegaan in hun oude jaren, want ze herinneren de dag dat ze elkaar ontmoetten alsof het gisteren was. Op 17 januari 1936 begon het allemaal, toen Vern Ann Hering de autogarage waar Gene aan het werk was binnenliep om een verwarmingstoestel te kopen.

Gene was direct weg van haar en bood aan om haar rond te leiden door de stad. Zij was blijkbaar net zo gecharmeerd van hem, want hoewel ze de stad op haar duimpje kende, nam ze zijn aanbod met beide handen aan. „Ik keek rond alsof ik alles voor het eerst zag”, zegt ze grijnzend.

„We ontmoetten elkaar op 17 januari en we trouwden op 22 augustus”, zegt Gene tegenover KCRG. Ze gingen vaak samen weg, kregen drie kinderen en zelfs nu plagen ze elkaar nog regelmatig. „We zijn allebei ouder en wijzer geworden! Ze is een hele goede, een fantastische vrouw. Ik zou geen betere kunnen wensen”, vertelt Gene glunderend.