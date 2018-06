'Opzeggen verdrag Marokko politiek besluit'

Hoeveel Marokkanen slachtoffer worden van het besluit is onduidelijk. Het gaat immers om nieuwe gevallen als het verdrag op 1 januari 2017 effectief wordt. ,,Bestaande situaties moeten in de meeste gevallen worden gerespecteerd en blijven dus bestaan’’, zegt Saddek. Alleen wie in Marokko recht heeft op kindgebonden budget kan dat over een half jaar al verliezen. ,,Bestaande gevallen hebben recht op nog twee kalenderkwartalen kindgebonden budget’’, licht Saddek toe.

De toekomst zal volgens hem pas uitwijzen wat de werkelijke effecten van het besluit zijn. ,,De zaak heeft de betrekkingen tussen beide landen zo verzuurd dat je je kunt afvragen of er uiteindelijk winst of verlies wordt gemaakt. Naast geld gaat het ook om onder meer samenwerking en goodwill en dat is niet in euro’s om te rekenen'', aldus Saddek.

Bij het bedrag dat vanuit Nederland aan uitkeringen naar Marokko vloeit, gaat het om enkele tientallen miljoenen euro’s. De Nederlandse regering vindt dat de meeste uitkeringen, zoals AOW, Algemene Nabestaandenwet, WAO en Ziektewet omlaag kunnen omdat het levensonderhoud in Marokko veel goedkoper is.