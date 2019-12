Megaloterij El Gordo valt op Antarctica

Kerstloterij El Gordo (De Dikke) zorgt elk jaar voor veel opwinding in Spanje. Met een prijzengeld van 2,5 miljard euro is het de grootste loterij in de wereld. Een heel lot kost maarliefst 200 euro, waardoor veel Spanjaarden voor een kleiner bedrag hun geluk beproeven. De hoofdprijs viel die weekeinde op het nummer 26590, waarmee de tegen de kou ingepakt militairen ver van hun vaderland op de foto gingen.

De winnaar, die anoniem wil blijven, maakt deel uit van een wetenschappelijke missie op het schip Hesperides. Hij is de vader van twee kinderen. „In het begin geloof je het niet. De hele dag heb ik aan niets anders gedacht.” De Spanjaard kan de prijzenpot voorlopig nog niet vieren met zijn familie: hij keert pas in maart terug van de missie.