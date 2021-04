Directeur Ahoy: ‘Songfestival grootste productie ooit’

Luister de podcast Songfestivalkoorts hier, hieronder of via Spotify:

Verder in de podcast: het is tijd om te praten over de kleding tijdens het Eurovisie Songfestival. We hingen aan de lippen van Diek Pothoven, die hoofd stylist is van het evenement. Pothoven is verantwoordelijk voor 330 outfits van optredende artiesten, van dansers tot aan Glennis Grace: wordt zij met kroonluchters behangen? Het meest trots is de stylist op de outfit van een nog niet aangekondigde artiest. Dolly Bellefleur op haar beurt wordt tureluurs van de Kroatische inzending Tick-Tock.