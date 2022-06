Kinderopvang mag langer met meer studenten werken

De regel houdt in dat de helft van de begeleiding van een groep kinderen mag worden ingevuld door werkenden die nog in opleiding zijn. Normaal gesproken mag dit maar een derde zijn, maar vanwege de nijpende tekorten in de personeelsopvang had het kabinet die regels sinds januari al tijdelijk opgerekt. Omdat de tekorten voorlopig nog niet opgelost zijn, komt daar nu twee jaar bij.

„Voor werkgevers bevordert dit de mogelijkheden om zij-instromers aan te nemen”, zegt Van Gennip. Het is voor hen ook financieel aantrekkelijker als ze meer verantwoordelijkheid krijgen, schrijft de minister. Ze benadrukt dat het wel belangrijk is dat ’er aandacht blijft voor de begeleiding van de beroepskrachten in opleiding en de werkdruk van vaste beroepskrachten’.