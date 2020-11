’Positieve gevallen eruit, meer vrijheden voor de rest’

Minister Hugo de Jonge tijdens de landelijke aftrap voor de XL-teststraten, bij de teststraat in aanbouw op Rotterdam The Hague Airport. Ⓒ ANP

Den Haag - Binnen een paar maanden moet iedere Nederlander zich maandelijks kunnen laten testen, ook zonder klachten. Het moet ervoor zorgen dat we meer vrijheden krijgen zolang nog niet voldoende mensen zijn gevaccineerd, zegt minister Hugo de Jonge in een interview met De Telegraaf. „Minder moeite doen, om meer te kunnen doen”, zo vat hij het in een een voor de bewindsman typerend ’Hugoïsme’ samen.