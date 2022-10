Straat in Eindhoven afgezet wegens verdachte pakketjes: vermoedelijk explosieven

De Nazarethlaan in Eindhoven Ⓒ Google streetview

EINDHOVEN - Een deel van de Nazarethlaan in Eindhoven is woensdagavond afgezet wegens verdachte pakketjes die zijn gevonden in een garagebox. De politie meldt dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse is omdat er een vermoeden bestaat dat het om explosieven gaat.