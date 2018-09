Life of Pablo half miljoen keer illegaal gedownload

The Life of Pablo is momenteel verreweg het meest gedeelde album op downloadsite The Pirate Bay, zo meldt downloadblog TorrentFreak. Hoewel de plaat sowieso wel veel gedownload zou worden, laten veel Kanye-fans via sociale media weten zich nu ’gedwongen’ te voelen om hem illegaal te downloaden omdat hij nergens anders te krijgen is.

Het is niet bekend of de exclusiviteit bij Tidal ook ertoe geleid heeft of het aantal abonnees significant is toegenomen. De dienst van rapper Jay-Z werd vorig jaar met veel bombarie gelanceerd, maar heeft nog niet echt de muziekmarkt op zijn kop kunnen zetten.