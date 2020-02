GroenLinks zet gedeputeerde uit partij om samenwerking met FVD

Het Limburgse college bestaat uit een soort ’zakencoalitie’, met gedeputeerden die geselecteerd zijn op basis van deskundigheid in plaats van politieke kleur. Brugman gaf zelf ook aan dat ze op persoonlijke titel plaatsnam in het college. De provinciale afdeling van GroenLinks wilde niets weten van samenwerking met FVD en PVV en besloot in juni Brugman uit de partij te zetten.

Pas een half jaar later is het royement een feit. Vorige week klaagden GroenLinksers in dagblad De Limburger dat Brugman nog niet uit de partij was gezet. GroenLinks kon toen vanwege privacy nog niets zeggen over het proces.