Bandenprikker Westland slaat weer toe

De vorige keer dat de mysterieuze vandaal een spoor van lekke banden achterliet, schreef hij op een busje dat hij een volgende keer eisen zou gaan stellen. "Worden die niet volbracht, dan blijf ik prikken", aldus de verdachte, die zich 'Slash' noemt.

"Er is een boodschap achtergelaten, maar er stonden geen eisen in", meldt een woordvoerder van de politie. "Omdat het onderzoek nog loopt, kunnen we de inhoud van de boodschap niet vertellen." Volgens de woordvoerder is het mogelijk dat het om kopieergedrag gaat.

Omdat de bandenprikker tot nu toe alleen 's nachts actief is, is het volgens de politie lastig hem op het spoor te komen. "We vragen mensen die toevallig wakker zijn of even naar het toilet moeten, extra alert te zijn."

De #bandenprikker uit het #Westland heeft weer toegeslagen. Deze tekst liet 'Slash' achter https://t.co/6crIdxoxVi pic.twitter.com/zbtg3Te9bA— Omroep West (@omroepwest) 16 februari 2016