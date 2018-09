Kantoor medicijn tegen woningnood

Dat blijkt uit ’Nieuw leven’, een onderzoek van makelaarsvereniging NVM naar nieuwe bestemmingen voor kantoorpanden.

Marktanalist Rudolf Bak van de NVM denkt dat ongeveer een derde van de leegstaande kantoren geschikt te maken is om erin te wonen. Omgerekend gaat het om 25.000 appartementen; tot 2025 samen goed voor 20% van de landelijke vraag naar dit woningtype.

Maar om zo’n project tot een succes te maken, dienen de kantoorpanden wel in een stedelijke woonwijk, of liever nog in het centrum van een stad te liggen.

Wat verder opvalt is dat volgens het NVM-onderzoek juist de kantoorkolossen uit de qua bouwstijl ’grijze’ jaren zeventig en tachtig in trek zijn voor een transformatie naar appartementencomplex.

