UPS vecht tegen FedEx-TNT deal

TNT Express, dat vandaag hoogstwaarschijnlijk de laatste jaarcijfers uit de korte historie van het bedrijf zal presenteren, wordt overgenomen door het Amerikaanse FedEx.

Drie jaar geleden sprong een overname door rivaal UPS af, dat nu probeert om Fedex te dwarsbomen om op deze manier tijd te rekken. FedEx en TNT Express gaan er vanuit dat de overname in het tweede kwartaal rond komt.

Tegelijk met het waar mogelijk veroorzaken van vertraging in het huwelijk tussen FedEx en TNT probeert UPS de eigen expansie in Europa - waar TNT groot is - te versnellen.

Bezwaar

De afgelopen weken werden belangrijke stappen gezet in de overname van TNT Express. De Europese Commissie, de VS en Brazilië stemden al in met de overname. In dat laatste land overweegt UPS volgens een bron in Brazilië bezwaar aan te tekenen bij de mededingingsautoriteiten. Het heeft tot woensdag om dat formeel te doen.

In Europa heeft UPS nog altijd een zaak lopen bij het Hof van Jusititie tegen de beslissing van de Europese Commissie om geen toestemming te geven voor de overname van TNT. Deze zaak wil UPS niet opgeven, aldus een woordvoerder. Een tweede rechtszaak, tegen de toestemming die de Europese Commissie wél wil geven aan FedEx, gaat er mogelijk ook komen. „We zullen dit beslissen als de overname definitief is en het besluit gepubliceerd is”, stelt de woordvoerder.

Tegenstribbelen

In China loopt op dit moment een marktconsultatie onder de belangrijkste concurrenten van FedEx en TNT in het land. Het is de laatste grote horde die nog genomen moet worden. Ook hier kan UPS tijd rekken door tegen te stribbelen.

UPS maakte op 2 februari klinkende jaarcijfers bekend, met daarin expliciet de verwijzing naar de eigen prestaties in Europa. Er werd vorig jaar een nettowinst geboekt van $4,8 miljard, een groei van 60% ten opzichte van het jaar ervoor. UPS stelde in februari dat de hoogste operationele winst uit de bedrijfsgeschiedenis ooit, gedreven wordt vanuit prestaties in Europa. Deze verdubbelde vorig jaar naar ruim $ 7,6 miljard. „Dit moet ten koste van iets gaan, in dit geval TNT”, stellen bronnen rondom UPS. Een woordvoerder stelt dat UPS doorgaat met de expansie: „We investeren ruim $ 2 miljard in de Europese markt, die wat ons betreft veelbelovend is.”

Grote jongens

TNT, dat in 2011 werd afgesplitst van PostNL, was te klein om mee toen met de grote jongens, die pakketjes via de lucht, spoor en weg over de hele aardbol van deur tot deur binnen 24 uur af kunnen leveren. Wel heeft het een zeer sterke positie in Europa, reden waarom zowel UPS als Fedex hun oog op Hoofddorp lieten vallen. Daarbij stak de Europese Commissie in 2013 dus een stokje voor het bod van UPS, maar mag het in Europa zwakkere FedEx er van Brussel nu wél met de buit vandoor.

TNT maakte in de afgelopen jaren nooit winst. In oktober werd nog een winstwaarschuwing gegeven omdat de economie in onder meer Brazilië en China tegenzit.

DFT Avond dagelijks ontvangen? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.