'Personeel V&D tussen hoop en vrees’

Volgens een personeelslid bij een vestiging in Eindhoven is een uitstel van 3 dagen weliswaar nog geen definitief nee, maar gaat de aanhoudende onzekerheid over de toekomst van het bedrijf niet in de koude kleren zitten. "Ik zie het nu toch echt somber in."

Morgen moeten werknemers bij diverse vestigingen nog verder aan de slag om de inventarisatie af te ronden. Daarna is het aftellen geblazen of V&D het vege lijf nog kan redden en hoeveel personeel er mogelijk in dienst kan blijven.

Ook bij een doorstart zullen de warenhuizen van V&D waarschijnlijk nog minstens anderhalve maand dicht blijven, zo lieten de curatoren weten.