Zeldzame protesten in Iran na vliegtuigcrash

De demonstranten, voornamelijk studenten, verzamelden zich zaterdagavond vroeg bij de Amirkabir Universiteit.

TEHERAN - Demonstranten in Iran zijn zaterdag de straat op gegaan tegen hun eigen regering. Dat meldt het Iraanse persbureau Fars News. De zeldzame protesten in hoofdstad Teheran volgen op de vliegtuigcrash woensdag, waarbij alle 176 inzittenden omkwamen. Iran heeft toegegeven dat het het toestel heeft neergehaald en spreekt van een „menselijke fout.” In het vliegtuig zaten onder andere 82 Iraniërs en 63 Canadezen. Iran ontkende aanvankelijk dat het toestel was neergeschoten.