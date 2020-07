Reisadvies aangepast: code oranje voor Barcelona

En dat betekent dat alleen noodzakelijke reizen toegestaan. „Het aantal Covid-besmettingen is gestegen in de stad Barcelona en haar randgemeenten. Het risico op besmetting in dit gebied is hierdoor toegenomen”, aldus het ministerie.

Ook in Segrià, ten westen van Barcelona, is het advies aangepast naar code oranje.

Mensen die nu op vakantie zijn in een van deze twee gebieden wordt aangeraden om goed na te denken of ze de vakantie vroegtijdig willen beëindigen. Bij thuiskomst wordt twee weken quarantaine aangeraden.