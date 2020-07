Plan voor corona-vergoeding alle Israëli’s: 640 euro voor gezin met twee kinderen

In het plan van de premier krijgen families met één kind omgerekend 510 euro. Gezinnen met twee kinderen kunnen op ongeveer 640 euro rekenen en families met drie of meer kinderen komen in aanmerking voor een vergoeding van 770 euro. Alleenstaanden kunnen zo’n 190 euro tegemoet zien, aldus Netanyahu.

„We moeten de economie weer op gang brengen”, zei de premier over zijn plan voor de corona-vergoeding, dat wel nog goedgekeurd zal moeten worden door de regering en mogelijk ook het parlement. Netanyahu raadde burgers aan te gaan winkelen van het geld. „Dat komt de handel dan weer ten goede.”

De premier ligt onder vuur vanwege zijn aanpak van het coronavirus. Israël voerde 19 maart een strenge lockdown in, maar begon begin in mei met de versoepeling van de coronamaatregelen. Die maand waren er nauwelijks nieuwe besmettingen, maar aan het einde van mei begon het aantal gevallen weer op te lopen. Netanyahu wordt nu verweten de coronamaatregelen te snel te hebben versoepeld. Dinsdag werd een recordaantal van 1681 nieuwe besmettingen gemeld.

Vorige week kondigde Netanyahu op korte termijn steun voor zelfstandigen aan. Ook presenteerde hij plannen voor een noodpakket ter waarde van 20 miljard euro om de Israëlische economie te ondersteunen. Ruim 20 procent van de beroepsbevolking in het land is werkloos.