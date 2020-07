Zoon rechter doodgeschoten door advocaat Den Hollander

Volgens de politie is de 72-jarige Den Hollander later dood gevonden. Mogelijk zat hij ook eerder achter een aanval op advocaat Marc Angelucci. In de auto van Den Hollander werd verder een foto gevonden van een andere vrouwelijke rechter, Janet DiFiore. De politie onderzoekt of zij ook doelwit was.

Zondag belde Den Hollander, verkleed als postbezorger aan bij het huis van rechter Esther Salas. Haar 20-jarige zoon Daniel Ander die opendeed werd meteen doodgeschoten. Zijn vader Mark die op het geluid afkwam werd ook beschoten en ligt nog kritiek. Esther Salas zat op dat moment in de kelder van haar huis. Zij bleef ongedeerd.

Volgens de FBI is de schutter Roy Den Hollander, een advocaat die bekendstaat als voorvechter van mannenrechten. Hij werd dood teruggevonden in zijn woning, honderd kilometer verwijderd van de plaats van de misdaad. Roy zou volgens lokale media zelfmoord gepleegd hebben.

’May she burn in hell’

Roy den Hollander was lid van verschillende anti-feministische groepen en noemde ze ook vaak ’feminazi’s’. Volgens Amerikaanse media was hij een regelrechte vrouwenhater, die zelfs zijn moeder het graf in wenste: ’may she burn in hell’ schreef hij eens.

Recent sprak hij zich ook uit tegen Esther Salas. Zo noemde hij haar een „luie en incompetente Latina rechter die door Obama in het zadel is geholpen.” Volgens NBC News was Salas vijf jaar geleden de rechter in een zaak waarin Den Hollander als advocaat optrad.

Russische vrouw

Zelf was Den Hollander ooit getrouwd met een Russische vrouw. In een 1700 pagina’s tellende tirade onder de titel ’Stomme idioot’, waarmee hij zichzelf waarschijnlijk bedoelt, schrijft Roy dat de vrouw hem verleidde haar naar Amerika te halen. Ze was volgens hem een ’maffia-liefje’ die ’zwarte magie’ gebruikte.

In 2001 scheidde hij van haar en dat werd een bittere loopgravenoorlog. Vanaf die tijd streed hij tegen de ’feminazi’s’ in de rechtbank die volgens hem te vaak voor de kant van een vrouw kiezen in scheidingszaken.

Amerikaanse media schrijven dat Roy den Hollander nog veel meer begon te radicaliseren toen kanker bij hem werd geconstateerd. Hij schreef ook openlijk dat hij wraak wilde nemen omdat hij ziek was geworden.