Douane pakt 4500 kilo cocaïne in Vlissingen

Dinsdag kwam er een melding van een bedrijf in Vlissingen bij de douane binnen. Bij een kwaliteitscontrole van een partij bananen waren onregelmatigheden gezien. Nader onderzoek door de douane wees uit dat er ruim 4500 kilo coke tussen het fruit zat. De partij komt vermoedelijk uit Costa Rica.

Vorige week werd in Best nog een partij van 1400 kilo onderschept en ook pakte de Belgische politie een groep Nederlanders in Antwerpen op met ruim 4000 kilo cocaïne. De haven van Rotterdam wordt overspoeld met ’uithalers’: handlangers van criminelen die de coke van het haventerrein halen. Er zijn er al zeker 80 gepakt dit jaar.

Sommige bivakkeren zelfs enige tijd op het haventerrein waar ze coke verzamelen voordat de drugs weggesluisd worden, zo onthulde de Zeehavenpolitie vorige maand in De Telegraaf.