Beursweek in teken van cijfers en geopolitiek

Afgelopen vrijdag sloten aandelenbeurzen wereldwijd flink in de plus, na dagenlang fors terrein te hebben verloren. De AEX-index in Amsterdam eindigde met een winst van 2,4 procent op 391,86 punten. De MidKap ging 1,5 procent vooruit naar 594,14 punten.

De week begint rustig. Voor maandag staan er geen cijfers op de rol voor beleggers op Beursplein 5 en Wall Street is gesloten vanwege de viering van President’s Day. Wel wordt de economische groei in Japan in het vierde kwartaal bekendgemaakt en verschijnt ECB-president Mario Draghi voor het economisch comité van het Europees Parlement.

Op dinsdag presenteert pakketvervoerder TNT zijn vierdekwartaalcijfers. Het AEX-fonds wordt zo goed als zeker overgenomen door de Amerikaanse branchegenoot FedEx. De voornaamste horde die nog genomen moet worden, is toestemming van de Chinese mededingingsautoriteit.

Ook staan rapporten op de rol over het economisch vertrouwen van Duitse beleggers en cijfers van onder meer Electricité de France (EDF) en telecombedrijf Orange.

Vanaf woensdag volgt een stroomversnelling, zowel in binnen- als buitenland. In Amsterdam presenteren ABN AMRO, DSM, Euronext en WDP hun resultaten. Elders in Europa en in de VS staan onder meer de bank Crédit Agricole, beursexploitant Deutsche Börse, Barrick Gold, Noble Energy en Woodside Petroleum op de agenda.

Een dag later is het in Amsterdam ‘dwaze donderdag’ met cijferpresentaties van Air France-KLM, Arcadis, ASR, BAM, Ordina, Rabobank, Randstad en Vastned. Ook in het buitenland krijgen beleggers het druk, met de resultaten van onder meer detailhandelaar Wal-Mart, Unilever-concurrent Nestlé en mediabedrijf Vivendi en met diverse rapporten over de Amerikaanse economie.

Vrijdag komt het CBS met cijfers over de consumptie van huishoudens en een rapport over het consumentenvertrouwen. Aegon, Schiphol en Wessanen openen hun boeken over het vierde kwartaal.

Gedurende de week zullen tal van kopstukken uit de Europese politiek zaken als de vluchtelingenstroom en de mogelijke opzegging van het EU-lidmaatschap door Groot-Brittannië bespreken.