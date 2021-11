Premium Het beste van De Telegraaf

Gelatenheid op terras en in winkelstraat Venlo Winkelpubliek volgt strengere coronaregels op: ’Maar komen we er ooit nog vanaf?’

Visboer Huub den Bels: „Soms hebben mensen geen QR-code. Dat levert geen problemen op, maar het kost je wel degelijk omzet.” Ⓒ Marcel van Hoorn

VENLO - Winkeliers hebben op de eerste dag dat mondkapjes in winkels weer verplicht zijn weinig problemen gehad. Volgens brancheorganisatie INretail accepteert het merendeel van het winkelend publiek de regels. In de binnenstad van Venlo is er zowel gelatenheid als wanhoop over de aangescherpte regels rond mondkapjes en verplichte QR-codes. „Komen we er ooit nog vanaf?”