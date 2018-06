Lijk kind op straat gevonden in Brussel

In eerste instantie werd gemeld dat er een babylijkje was aangetroffen, maar nu blijkt dat het om het stoffelijk overschot van een acht- of negenjarig jongetje gaat. De moeder van het kind zal worden ondervraagd, meldde het parket van Brussel.

Het lichaam werd gevonden in een perkje vlakbij het spoor. De vindplaats is afgeschermd door politie en justitie. Onderzoek moet uitwijzen wat er is gebeurd.