Opnieuw vals alarm in Berlijn: leeuw blijkt knuffeldier

De politie ontving dinsdagavond een melding over een leeuw in het zuidwestelijke stadsdeel Dahlem. Agenten gingen direct die kant op en ontdekten als snel dat de grote katachtige niet echt was. De knuffel lag op een elektriciteitskast in een omheind deel van een park. „Dit keer is iedere twijfel uitgesloten: dit is geen wild zwijn”, aldus de politie op X, voorheen Twitter, bij een foto van het enorme speelgoedbeest.

Twee weken geleden werd in Berlijn en de deelstaat Brandenburg een grote zoektocht opgezet na een melding over een loslopende leeuwin. Het dier was op video vastgelegd. Hoewel sommige mensen ervan overtuigd waren dat het om een leeuwin ging, waren er ook twijfels. Na ongeveer anderhalve dag werd de zoekoperatie stopgezet met de mededeling dat het waarschijnlijk een zwijn was, wat later door onderzoek naar onder meer uitwerpselen werd bevestigd.