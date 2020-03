Toch vraagtekens bij annuleringskosten vliegtickets VS

„De afgelopen dagen buitelde het ene na het andere aangepaste reisadvies over elkaar heen. Maar dit is toch wel een flinke flinke domper voor ons, de vakantiegangers en ook voor zakelijke reizigers”, zegt directeur Frank Oostdam van brancheorganisatie ANVR in het NOS Radio 1 Journaal.

Kosteloos annuleren

Voor de reisorganisaties is er nog veel onduidelijk. Oostdam ging er aanvankelijk vanuit dat mensen hun reis kunnen annuleren omdat de reizen niet meer door kunnen gaan. Maar dat blijkt dat toch anders te zitten omdat er sprake is van overmacht. „Er bestaat geen recht om kosteloos te annuleren, omdat dit buiten de invloedssfeer van reisorganisaties valt. Er is een kwestie van overmacht en in dat soort situaties moeten beide partijen risico’s en kosten delen”, aldus Oostdam. Hij adviseert reizigers om -indien van toepassing- contact op te nemen met hun reisbureau of -organisatie over de kosten.

„Vliegen op de Verenigde Staten is een ’lifeline’. Dat is zo belangrijk voor de Nederlandse economie en de Nederlandse luchtvaartsector. We zullen met elkaar moeten kijken hoe we hier mee moeten omgaan. Dit is echt dramatisch voor Nederland.”