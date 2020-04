Camerawagens gaan corona-overtreders fotograferen

De speciale auto’s, die uitgerust zijn met een 360 graden camera, zou Rotterdam eigenlijk gebruiken voor het inmiddels geannuleerde Eurovisie Songfestival.

„We zouden de wagens inzetten voor crowdcontrol tijdens het Songfestival. Er zouden tijdens dat evenement zo veel meer mensen in de stad zijn dat we dan de auto’s konden inzetten om zicht op de groepen te houden. De wagens hebben we al, dus die gaan we nu inzetten tijdens de coronacrisis”, zegt wethouder Bert Wijbenga.

Paasweekend

De voertuigen worden dit paasweekend voor het eerst ingezet. Hoewel het overgrote deel van de Rotterdammers zich volgens Wijbenga houdt aan 1,5 meter, is er een aantal ’hardnekkige overtreders’ dat zich niets aantrekt van de maatregelen. „We stoppen vanaf nu met waarschuwen. Er wordt strenger opgetreden.”

De cameravoertuigen moeten vooral helpen tegen groepen jongeren die maling hebben aan de maatregelen. „De wagens kunnen rustig rijden en ingezet worden op plaatsen waar sprake is van overtredingsrisico’s. De beelden gaan direct naar Cameratoezicht die kan zien of handhavers of politiemensen ter plekke moeten komen. Het is een vorm van extra surveillance. De wagens kunnen zich ook snel verplaatsen en als dat nodig is ook langer op een plek staan. Maar ze kunnen ook achter een groep jongeren die zich verplaatst aanrijden”, vertelt Wijbenga.

Parken

De auto’s zullen vooral te vinden zijn in parken, op pleinen en andere favoriete hangplekken van jongeren, waar geen ’vaste’ camera’s hangen. De beelden worden een paar dagen opgeslagen. Als er bijvoorbeeld sprake is van geweld dan kan de politie de beelden opvragen en gebruiken voor opsporingsdoeleinden.

De gemeente heeft een optie om een van de twee wagens te kopen. De kosten zijn 100.000 euro. . „Of we ook daadwerkelijk tot aanschaf overgaan is nog even afwachten. We gaan de inzet na deze coronacrisis evalueren en besluiten dan of we hier verder mee gaan. Als dat het het geval is, kunnen ze bijvoorbeeld ook ingezet worden op plekken bij containers waar veel grofvuil naast wordt gezet of bij wegen waar veel klachten zijn over hardrijders.