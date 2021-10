Drie nieuwe vrouwen doen verhaal over Vlaamse tv-maker Bart De Pauw

Negen vrouwen vragen om een schadevergoeding. Het gaat om Maaike Cafmeyer, Liesa Naert, Catherine Ongenae, Elle-june Henrard, Dymphne Poppe, Jenka Van De Voorde, Helena De Craemer, Lize Feryn en Ellen Lloyd, melden Vlaamse media. Zij zijn ’burgerlijke partij’ zoals de Belgen het betitelen.

Daarnaast zijn er in de zaak nog vier vrouwen met het juridisch statuut van ’slachtoffer’. Zij deden hun verhaal, maar eisen geen vergoeding. Nu zijn er dus nog drie nieuwe, extra ondersteunende getuigenissen van vrouwen die zich gemeld hebben bij de advocate. Zij zouden seksueel getinte sms’jes gekregen hebben.

Bart De Pauw moet voor de rechter verschijnen voor belaging en stalking met elektronische communicatiemiddelen. De tv-maker en -presentator bracht begin november 2017 zelf naar buiten dat de VRT de samenwerking met hem had stopgezet na klachten over grensoverschrijdend gedrag door verschillende vrouwen met wie hij had samengewerkt.

Huilen

De bom rond De Wever barst in 2017 als Maaike Cafmeyer, een van de negen, een jonge actrice in de loge van de VRT tegenkomt. De jonge vrouw huilt en vertelt dat ze al nachten niet kan slapen omdat Bart De Pauw haar 24 uur per dag stalkt per sms. Hoogst expliciet seksuele sms’en waarin hij veel meer wil dan enkel regisseren. Hij wil neuken, sms’t hij onder meer. De jonge actrice weet niet wat te doen.

Het tafereel doet Cafmeyer denken aan wat ze zelf dertien jaar eerder heeft meegemaakt, ten tijde van het cultprogramma Het geslacht De Pauw. Daar ontstond juist een vriendschap tussen Cafmeyer en De Pauw. Boezemvrienden. De twee verschijnen meermaals op de rode loper, zogezegd als man en vrouw. Wat ze wat later in de humoristische reeks dan ook zullen spelen. Zij: de naïeve, jaloerse en luie vrouw. Hij: de tv-ster met kleine én grote BV-maniertjes. Maar De Pauw gaat ook te ver.

Is hij nog altijd bezig, vraagt Cafmeyer zich jaren later naast de huilende jonge actrice af. “Maaike voelde zich verantwoordelijk voor al die jonge vrouwen die de jaren ervoor slachtoffer waren geworden”, vertelde een bron tegen Het Nieuwsblad. “Dat moment heeft ze beslist verdere stappen te ondernemen en richting vertrouwenspersoon van de VRT te stappen.” Tot daar en niet verder, redeneerde Cafmeyer die avond.

Het proces tegen De Pauw gaat op 13 oktober beginnen.