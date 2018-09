Politie helpt pechvogel

De man was zonder benzine gestrand op de A2 bij Budel en liep radeloos over de vluchtstrook. Tegen gewaarschuwde agenten zei hij dat hij al hulp had ingeroepen via een praatpaal en dat hij met een jerrycan op weg was naar een benzinestation. Hij kreeg een vermaning en de agenten vertrokken.

Kort erna werd de politie weer gewaarschuwd. De man liep weer over de vluchtstrook. Het vullen van de jerrycan was niet gelukt omdat hij geen geld bij zich had en zijn gestrande auto bleek weggesleept. Dat werd de man even te veel. De agenten wilden de jerrycan voor hem vullen, maar die had de Limburger weggegooid. Toen de tank uiteindelijk vol was, bleek de accu van de auto leeg.