Naakte man achtervolgt everzwijn dat laptop pikte

De foto’s werden gemaakt door een Facebook-lid, die de plaatjes na samenspraak met de man online zette. Daar werden ze opgepikt door diverse media.

Het voorval deed zicht deze week voor bij de Teufelssee, een meertje in het Grunewald in Berlijn, waar naaktrecreatie nog gewoon is toegestaan. De man deed een uiterste poging het beest te achterhalen, lachend gadegeslagen door andere recreanten.

De vrouw die de beelden deelde werd aanvankelijk daarvoor veroordeeld door andere online gebruikers, omdat ze iemand belachelijk zou hebben gemaakt. Daarvan is echter geen sprake, zo betoogt zij: „De man op de foto heeft lachend toestemming gegeven ze openbaar te maken. Het leven heeft ook zo zijn leuke momenten en die mag je rustig met elkaar delen.”