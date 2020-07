Een sobere Gay Pride in stromende regen

Gay Pride 2020: een vlaggenwandeling door de stad in plaats van spektakel. Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - De Amsterdamse Pride startte dit jaar in alternatieve vorm. Geen boten vol hossende homo’s, grootse feesten in de binnenstad, maar een sobere editie met bijvoorbeeld een vlaggentour door de stad. Twee recente slachtoffers van homogeweld in Amsterdam vinden het evenement van groot belang. „Maar ook buiten de Pride-periode moet er veel meer aandacht zijn voor de LHBTI-doelgroep.”