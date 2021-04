LIVE | Tjeenk Willink: Rutte mogelijk nog steeds probleem in formatie

Wat Tjeenk Willink in de persconferentie wel gezegd heeft is dat Mark Rutte ’niet de enige drager’ is ’van de huidige bestuursstijl’.

Waarom Tjeenk Willink de verklaring naar buiten heeft gedaan is niet helemaal duidelijk. Donderdag is al een hele stoet aan partijleiders bij hem op de koffie geweest. Dat waren de kleinste partijen. Daar zal al een en ander over Rutte zijn gezegd.

Te laat

Vrijdag is het de beurt aan de grote partijen. FvD-leider Baudet was om 9 uur ’s ochtends als eerste aan de beurt, maar was te laat voor zijn afspraak. Dat kon hem weinig schelen, liet hij bij aankomst weten. Tjeenk Willink noemde hij ’een kartelkardinaal’, een uitspraak waar hij een klein uurtje later - na zijn gesprek met de informateur - meteen op terugkwam. „Ik heb hem een beetje onderschat, er zit meer in dan ik dacht.”

Hoewel zijn sympathie voor Tjeenk Willink is gegroeid ziet Baudet wel grote verschillen van inzichten. Volgens hem wil de informateur meer debat over kleine thema’s, hij wil juist meer debat over grote onderwerpen, zoals klimaat en asiel.

GL-leider Jesse Klaver spreekt zich nog altijd niet duidelijk uit over een eventuele deelname aan een kabinet met Rutte. „Ik zie niet hoe het vertrouwen hersteld kan worden,” zegt hij herhaaldelijk na zijn gesprek met Tjeenk Willink. Een helder ’nee’ komt er niet. Wel zegt Klaver dat het linkse verbond sinds de vertrouwensbreuk „alleen maar hechter” is geworden. „Dat wordt het met de dag.”

Lilianne Ploumen (PvdA) blijft vasthouden aan haar eis voor nog een andere linkse partij, te weten GL of SP. „Nee, dat is niet D66. Dat zeggen ze zelf ook.”

Ploumen staat nog altijd achter de motie van wantrouwen. „De premier heeft gelogen in dat debat. Wij hebben het vertrouwen in hem opgezegd. Hoe hij dat herstelt, is aan de informateur.” Net als Klaver, doet ze geen duidelijke uitspraken over of ze al dan niet in een kabinet met hem zou stappen.

Belemmering

Of Rutte al dan niet een belemmering vormt voor de formatie kan waarschijnlijk pas later worden vastgesteld. Tjeenk Willink wijst erop dat zijn opdracht uit twee delen bestaat. Het eerste deel betreft de wijze waarop het kabinet kan worden gevormd. Het tweede deel vraagt hem te onderzoeken of en zo ja onder welke voorwaarden er voldoende vertrouwen tussen partijen bestaat of weer kan ontstaan. Voor de complete opdracht heeft hij drie weken de tijd gekregen.